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Мексика выдала США наркобарона Коротышку

Мексика экстрадировала одного из самых известных наркобаронов Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка в США. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 11:24
Рубрика: За рубежом

Мексика экстрадировала одного из самых известных наркобаронов Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка (El Chapo) в США, где он обвиняется в контрабанде крупных партий наркотиков и убийстве. Эту информацию подтвердили власти Мексики.

С запросом об эктрадиции Хоакина Гусмана Лоэры к властям Мексики обратились два американских штата – Калифорния и Техас, передает Би-Би-Си.

Мексика согласилась экстрадировать наркодельца только после того, как прокуратура США пообещала, что к Гусману Лоэре не будет применена смертная казнь.

Гусман Лоэра бежал из мексиканской тюрьмы летом 2015 года через тоннель и провел в бегах полгода. В январе прошлого года его задержали.

Впервые Гусман Лоэра был арестован в Гватемале в 1993 году, а в 2001 году он сбежал из особо охраняемой тюрьмы Пуэнте-Гранде, подкупив охранников и спрятавшись внутри тележки с бельем для прачечной. 13 лет он находился на свободе, затем был арестован.

Свой первый побег Гусман Лоэра совершил в 2001 году.

В течение многих лет Хоакин Гусман Лоэра был одним из самых разыскиваемых преступников мира. В 1980 годы Коротышка основал наркокартель "Синалоа", на который приходилась четверть всего наркотрафика в США, идущего через Мексику.

Гусман родился в 1957 году в семье фермеров. Его первый связанный с наркобизнесом опыт пришелся на время работы на полях марихуаны и опийного мака.

Несмотря на то, что он является лидером одного из наиболее влиятельных и жестоких наркокартелей, некоторые жители Синалоа считают Гусмана Лоэру современным Робин Гудом, который может обеспечить населению большую безопасность, чем государство.

Об экстрадиции Гусмана Лоэры в США стало известно за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками, а Штаты становятся "свалкой для Мексики".

Ирина Киреева
Редактор

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