В Киеве проходит марш с участием праворадикальных группировок

Фото: AFP/Scanpix

В Киеве проходит "Марш национального достоинства" при участии нескольких праворадикальных группировок.

Акция организована объединениями "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус", сообщила в среду, 22 февраля, "Актуальная камера".

На Майдане в центре украинской столицы собрались примерно пять тысяч человек, многие из которых приехали из регионов.

За протестующими наблюдают 200 представителей правоохранительных органов.

Демонстранты требуют от президента Украины Петра Порошенко прекратить попытки договориться с самопровозглашенными республиками на востоке страны и разорвать дипломатические отношения с Россией.