Прокурор Черногории заявил о причастности российских госструктур к попытке переворота в стране

Доставка подозреваемых в суд в Черногории. Фото: Reuters/Scanpix

Специальный прокурор Черногории Миливой Катнич утверждает, что некие "российские органы" якобы принимали участие в подготовке переворота в Черногории осенью прошлого года.

Об этом Катнич сообщил в ночь на понедельник в эфире телеканала TV Prva, сообщило агентство ТАСС.

"За этими событиями стоят националистические структуры из РФ, но сейчас знаем, что в них были включены российские государственные органы", - утверждал он.

Слова прокурора прозвучали сразу после публикаций в британской прессе, в которых высказывались утверждения, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы.

Тем не менее ранее Катнич заявлял, что "у Черногории нет никаких доказательств, что государство Россия во все это вовлечено".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления британских СМИ и прокурора Черногории об участии сотрудников российских госорганов в подготовке переворота в этой стране голословными.

"Эта новость стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нашей страны в хакерских атаках против всего Запада, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран и многое другое", - сказал министр.

6 ноября прошлого года Катнич выступил с утверждением, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась осуществить теракт 16 октября. По его версии, "организаторы этой группы, националисты из России", считали, что "власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой". В день парламентских выборов в Черногории 16 октября было арестовано 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке терактов.

1 февраля замглавы МИД РФ Алексей Мешков в беседе с лидерами черногорского "Демократического фронта" Миланом Кнежевичем и Андрием Мандичем заявил, что искусственное втягивание Черногории в блок НАТО чревато глубоким расколом общества этой страны.