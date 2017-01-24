Лавров: Москва может вернуться к вопросу о российско-эстонской границе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: AP/Scanpix

Москва готова вернуться к вопросу о ратификации договора о границе с Эстонией при условии конструктивных двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Когда договор был в комитете по международным делам Госдумы РФ, состоялись слушания по этому договору, риторика из Таллинна звучала совершенно неподходящая, чтобы процесс продолжался, не вызывая возмущения со стороны нашей общественности", – сказал Лавров на пресс-конференции во вторник в Москве.

По его словам, РФ готова вернуться к процессу ратификации и об этом не раз говорили парламентарии. "Они чувствуют настроение избирателей, им принимать решение", – добавил Лавров.

"Мы будем поддерживать этот процесс, но в условиях, когда отношения будут двигаться в конструктивном ключе, а не при постоянном нагнетании конфронтации", – заключил Лавров.