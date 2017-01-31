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Экс-спикер Европарламента Мартин Шульц станет кандидатом в канцлеры Германии от СДПГ

Мартин Шульц. AFP/Scanpix
Cегодня 17:58
Рубрика: За рубежом

Бывший спикер Европарламента Мартин Шульц выдвинут на должность председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), он также станет кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах в Бундестаг (нижнюю палату парламента ФРГ).

Об этом заявил руководитель фракции партии в Бундестаге Томас Опперман, сообщило во вторник, 24 января, агентство ТАСС.

По его словам, нынешний лидер социал-демократов Зигмар Габриэль проинформировал своих однопартийцев, что не будет баллотироваться на пост канцлера и покинет пост лидера СДПГ.

"Сегодня на заседании фракции Габриэль предложил Шульца в качестве кандидата в канцлеры, - сказал Опперман. - Поскольку мы все думаем, что претендентом на этот пост и лидером партии должен быть один человек, логичным было и то, что Габриэль заявил о своем уходе с должности председателя партии".

По его словам, решение политика, который стоял во главе социал-демократов с 2009 года, "отодвинуть свои интересы на второй план, чтобы дать партии больше шансов на успех, заслуживает самого большого уважения".

Правительство и канцлер определяются в Германии по итогам выборов в Бундестаг. От консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов баллотироваться будет действующая глава кабмина Ангела Меркель, партийный список "зеленых" возглавят нынешний председатель фракции в парламенте Катрин Геринг-Экардт и сопредседатель партии Джем Оздемир.

Согласно итогам последних опросов общественного мнения, большинство голосов может получить нынешняя коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.

Андрей Крашевский
Редактор

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