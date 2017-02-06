Кремль: отмена санкций с Вашингтоном не обсуждается, Россия сама не будет поднимать эту тему

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: ТАСС/Scanpix

Никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с РФ не обсуждается, и вопрос о санкциях никак не связан с совместной борьбой с терроризмом, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Говорить сейчас о каких-то сделках пока вряд ли представляется возможным: сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов", - сказал Песков журналистам в понедельник, 30 января, передает ТАСС.

Он отметил при этом, что сотрудничество РФ и США в сфере борьбы с терроризмом не должно быть чем-либо обусловлено. "Сотрудничество в этой сфере (борьбы с терроризмом) — оно не должно быть обусловлено чем-то, - заявил Песков. - Это является жизненно важной необходимостью для всех государств мира".

Песков напомнил, что тема борьбы с терроризмом обсуждалась во время состоявшегося в субботу разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, тема санкций не обсуждалась, и Путин неоднократно говорил, что тема санкций не входит в российскую повестку дня. "Президент не намерен каким-то образом эту тему поднимать", - подчеркнул Песков.

Он также не исключил, что личная встреча Путина и Трампа может состояться еще до саммита G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге, поручение о проработке которой президенты России и США договорились дать своим помощникам по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора.

По вопросу Украины Москва и Вашингтон исходят из того, что украинский кризис не должен получить характер застарелого конфликта, сказал Песков.

"Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что и в позиции Москвы по этому вопросу ничего не изменилось, она зиждется "на понимании безальтернативности реализации минских договоренностей, и, конечно, в первую очередь — реализации минских договоренностей со стороны Киева без какого-либо двойного или тройного толкования этих договоренностей".

Пресс-секретарь российского президента также отказался комментировать запрет на въезд в США граждан ряда стран. "Это не наше дело", - заявил журналистам Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп подписал два указа, один из них касается приема беженцев и ужесточения миграционной политики. В нем глава государства предписал Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, Трамп существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами.

Кроме того, на 90 дней приостановлен въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.