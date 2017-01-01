В Чили произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье на юге Чили, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине примерно 15 км, недалеко от берега - в 40 км от города Пуэрто-Кельон, передает "Интерфакс".
Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.
Центр предупреждения о возможных цунами в Тихом океане предупредил, что в зоне риска находятся районы, расположенные в радиусе тысячи километров от эпицентра. При этом пока не сообщается, действительно ли подземные толчки привели к образованию цунами.
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