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В Турции на три месяца продлен режим ЧП

Турецкие военные. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 07:16
Рубрика: За рубежом

Турецкий парламент вновь продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца, до 19 апреля. Таким образом парламент исполнил рекомендацию правительства страны.

Продление режима чрезвычайного положения произошло на фоне очередного теракта, унесшего жизни 39 человек, передает dw.com. Ответственность за него взяли на себя террористы ИГ.

Правящая Партия справедливости и развития (AKP), а также одна из оппозиционных партий, ультраконсервативная Партия националистического движения (MHP), поддержала предложение о продлении режима ЧП. При этом две другие оппозиционные партии - Народно-республиканская партия (CHP) и Партия демократии народов (HDP) - выступили резко против предложения Анкары. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что режим ЧП будет длиться "так долго, как это будет нужно".

Изначально режим ЧП был введен после неудавшейся попытки госпереворота, произошедшей 15 июля. Нынешнее действие режима должно было закончиться 19 января. Правительство использует расширенные полномочия, которые дает ему режим ЧП, для преследования своих противников. Не менее 37 000 человек были арестованы, еще десятки тысяч людей были задержаны, однако затем отпущены.

Ирина Киреева
Редактор

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