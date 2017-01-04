В Германии семеро мигрантов обвиняются в поджоге бездомного

Шестеро подозреваемых сдались полиции сами, седьмой был арестован. Фото: Reuters/Scanpix

Шестерым сирийцам и одному выходцу из Ливии предъявлены обвинения в покушении на убийство после того, как они, как утверждает следствие, попытались поджечь у одной из станций берлинского метро бездомного в рождественскую ночь.

В результате нападения бездомный не пострадал, прохожим удалось быстро его потушить, передает в среду, 28 декабря, Би-би-си.

После того, как полиция обнародовала кадры с камер видеонаблюдения, шестеро подозреваемых сами сдались властям.

Последний, которого полиция считает зачинщиком, был вскоре задержан возле его дома.

Все подозреваемые в возрасте от 15 до 21 года, все они прибыли в Берлин в 2014 и 2015 годах и подали прошение о предоставлении им убежища.