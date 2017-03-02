Норвежская авиакомпания запускает рейсы в США за 65 долларов

Самолеты авиакомпании Norwegian Фото: AFP/Scanpix

За эту цену можно будет слетать из аэропортов в Нью-Йорке и Калифорнии до нескольких пунктов назначения в Британии и Ирландии. 65 долларов при этом - цена самого дешевого билета на такой рейс. Стандартный билет будет стоить 99 долларов, передает Русская служба Би-би-си.

Сейчас трансатлантический рейс из Дублина в Нью-Йорк стоит от 655 до 2755 долларов, указывает агентство Рейтер.

"Я плачу за то, что нужно мне, вы платите за то, что нужно вам. Мы не платим за то, что нужно всем остальным пассажирам самолета", - рекламирует тариф официальный представитель компании Андерс Линдстрем, не объясняя, впрочем, за счет чего у компании получилось настолько снизить цены.

Работа Norwegian Air Shuttle ASA в США уже в течение нескольких лет вызывает протесты американских компаний, которые обвиняют норвежцев в демпинге.