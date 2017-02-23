ЕС усилит контроль на внешних границах для выявления потенциальных террористов

Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, в том числе и Эстонию. Фото: Reuters/Scanpix

Европейский парламент одобрил постановление об усилении контроля на внешних границах Европейского союза для борьбы с террористической угрозой в Европе и более эффективного выявления лиц из числа граждан ЕС, которые выезжают в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций.

Согласно принятому в четверг постановлению, государства-члены будут обязаны систематически проверять по различным базам данным граждан Евросоюза и третьих стран при пересечении границы ЕС, сообщила 16 февраля пресс-служба Европарламента.

Контроль будет обязательным в аэропортах, морских портах и при пересечении сухопутной границы как при выезде, так и при въезде в ЕС. Для проверки будут использоваться, в частности, базы данных украденных и потерянных документов, а также Шенгенская информационная система.

Отмечается, что постановление вводится для борьбы с террористической угрозой в Европе и более эффективного выявления лиц из числа граждан ЕС, которые выезжают в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций

За принятие постановления проголосовали 469 евродепутатов при 120 голосах против и 42 воздержавшихся.

На разработку и принятие постановления потребовалось больше года: соответствующее предложение Еврокомиссии было сделано в декабре 2015 года, а новые правила были согласованы Европарламентом и Советом ЕС в декабре прошлого года.

Постановление вступит в силу на 20-й день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза и не будет действовать в Великобритании, Дании и Ирландии.

В нем также предусмотрены возможности смягчения контрольного режима. Так, если систематические проверки окажут непропорционально большое влияние на процедуру пересечения границы, то страна-член ЕС может использовать "целевые проверки", если по ее оценке это не приведет к дополнительным рискам для безопасности. В аэропортах систематические проверки могут заменяться целевыми в течение переходного периода сроком до шести месяцев после вступления постановления в силу. Этот период может быть продлен до 18 месяцев при наличии инфраструктурных проблем в конкретных аэропортах.