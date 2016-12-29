Эстония подготовила в Брюсселе дополнительные места для дипломатов на время председательства в ЕС

Флаги Эстонии и ЕС. Фото: Postimees/Scanpix

В здании постоянного представительства Эстонии в Брюсселе завершен ремонт этажей и установлены дополнительные рабочие места для дипломатов, которые прибудут на время председательства в ЕС.

"В постоянном представительстве при ЕС завершились работы по реновации этажей, идет расширение представительских помещений на нулевом этаже, которое планируется завершить в апреле", - сказал BNS в четверг пресс-секретарь МИД Стен Юур.

"Завершилась установка необходимых для председательства в Совете ЕС дополнительных рабочих мест", - добавил Юур.

МИД начал ремонтно-строительные работы в здании представительства Эстонии при ЕС еще в 2015 году, общая стоимость работ составляет 2,6 млн евро, эта сумма включает все необходимые расходы, в том числе системы ИТ и безопасности, а также оборудование для создания более ста рабочих мест. Всего Эстония запланировала создать в представительстве 115 дополнительных рабочих мест и десять запасных мест. На данный момент 73 новых сотрудника уже приступили к работе в Брюсселе, остальные приступят к работе в начале следующего года. В обычных условиях в здании работало около 80 человек.

В прошлом году на четырех этажах здания прошел санитарный ремонт, а этой осенью санитарный ремонт прошел и на остальных этажах. В здании заменены лифты и установлен новый дизельный генератор. Также будут повышены безопасность и пожарная безопасность здания.

В расположенном в евроквартале Брюсселя здании представительства Эстонии при ЕС восемь наземных этажей, два подземных гаражных этажа и большой внутренний двор, который в ходе реновации превратится в представительские помещения и помещения для заседаний.

Эстония в 2002 году купила для представительства при ЕС офисное здание на улице Гимар в евроквартале, переезд состоялся в феврале 2004 года. Официальная церемония открытия здания прошла 26 мая 2004 года, в ней приняли участие президент Арнольд Рюйтель и президент еврокомиссии Романо Проди.

Здание как объект недвижимости принадлежит Эстонии, его стоимость составила 121 млн крон, сообщается на сайте представительства. Бывший владелец здания — германский производитель кофе и шоколада Jacobs, ранее в нем находилось одно из бюро центральной администрации Бельгии.

"Здание построено в 1983 году, это типичное брюссельское офисное здание", - отмечается на сайте представительства. Конкурс на реконструкцию, прошедший после покупки здания, выиграло архитектурное бюро R. Projekt, архитектором был Рауль Вайксоо. Также отмечается, что самые масштабные работы прошли в соответствии с требованиями безопасности и в фойе нижнего этажа, фасад здания в ходе реновации не менялся, архитектором по интерьеру были архитектор Инга Раукас и коллеги из Arhitektuuriagentuur. В оформлении интерьера приняли участие также специалисты по интерьеру МИД Реэт Оттсепп, Кристи Смирнофф и Ану Вайномяэ