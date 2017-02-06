МИД Британии: спорный указ Трампа не помешает его визиту к королеве

Борис Джонсон. Фото: Reuters/Scanpix

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон раскритиковал резонансный указ президента США, ужесточающий американскую миграционную политику, но поддержал решение пригласить Дональда Трампа с официальным визитом в Великобританию.

Петиция, призывающая запретить президенту Дональду Трампу въезд в Британию в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства приглашается на прием к королеве, собрала уже более миллиона подписей, передает вечером в понедельник, 30 января, Би-би-си.

"Это, безусловно, очень спорная политика, которая вызывает тревогу, и, повторяю, это не тот подход, который выбрало бы наше правительство", - заявил Джонсон об указе, запрещающем въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Однако, по мнению министра, абсолютно правильно, что новый президент "ближайшего и самого важного союзника" Великобритании будет удостоен чести нанести официальный визит.

Ранее другие представители британского правительства также отвергли призывы отменить государственный визит Трампа.