В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии

На границе между Финляндией и Россией российские пограничники не пропустили несколько рейсовых автобусов Lux Express, направлявшихся из Хельсинки в Петербург. По предварительной информации, причина задержки - приостановление действия лицензии Lux Express на международные перевозки по неизвестным на данный момент причинам.

Как сообщила пресс-служба Lux Express, российские пограничники остановили на финляндско-российской границе автобусы Lux Express, совершавшие ежедневный рейс Хельсинки-Петербург. В общей сложности задержали несколько автобусов, в которых было 270 пассажиров, большинство из них россияне. Автобусная компания ищет возможность заменить рейсы и при первой возможности доставит пассажиров в пункт назначения.

По сообщению фирмы, уже сейчас часть пассажиров сами добрались до пункта назначения либо направлены Lux Express на российские поезда или автобусы других предприятий. Тем пассажирам, кому не удалось найти возможность для продолжения поездки, Lux Express оплатит проживание на время ожидания.

По словам директора по маркетингу Lux Express Сандера Лыхмуса, предприятию пока неизвестны точные причины остановки автобусов. "Насколько нам известно, на данный момент у Lux Express нет ни одного препятствия для осуществления пассажирских перевозок в России - у нас есть соответствующее разрешение, сообщения о его отсутствии или аннулировании стали для нас настоящим сюрпризом".

"Деловой Петербург" со ссылкой на российского оператора Lux Express сообщил, что рейс не пропустили через границу "по техническим причинам". Остальные автобусы, по заверению сотрудницы, будут ходить по расписанию.

Руководитель инфослужбы Lux Express Марина Бахман сказала, что все автобусы технически исправны. Она добавила, что проблем с другими международными маршрутами 2 января не было. Компания до выяснения всех обстоятельств происшествия приостановила продажу билетов на этом маршруте до 9 января.

Компания обслуживает рейсы из Петербурга в Хельсинки, Котка, Таллинн, Тарту, Ригу и на многих других направлениях.