В Италии недалеко от Рима произошло землетрясение магнитудой 5,6

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В среду в центральной Италии произошли три землетрясения. Первые два были магнитудой 5,3 и 5,6. Последнее – магнитудой 5,6 произошло к северо-востоку от Рима, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. В Риме в качестве меры предосторожности эвакуировали пассажиров метро. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

По данным телеканала, землетрясение в основном затронуло области Лацио и Абруццо, передает Интерфакс.

"Мы начали проверять территорию, пока к нам никто за помощью не обращался", - сообщил глава Департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо. Он уточнил, что один из подземных толчков произошел на границе столичной области Лацио в 110 км от Рима. Эта же зона подверглась разрушительному землетрясению 24 августа, когда погибли 300 человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Как указывает агентство ANSA, есть повреждения и новые обвалы в городе Аматриче, практически разрушенном стихией в августе.

По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии, подземный толчок явно ощущался в ряде центральных областей – Лацио, Марке, Абруццо, а также в итальянской столице. Как говорят специалисты, магнитуда 5,3 не является критической для Апеннин. Но в данном случае ситуация осложняется тем, что затронутыми вновь оказались районы, пострадавшие от землетрясений в августе и октябре.

В центре Италии сохраняется холодная погода, выпал снег, что затрудняет работу спасателей и жизнь местного населения.