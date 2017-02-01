Лавров сравнил Трампа с Путиным по умению вести переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: AFP/Scanpix

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду назвал президента США "мастером сделки" и сравнил его с российским президентом Владимиром Путиным.

"Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Государственной думе, передает ТАСС.

При этом министр иностранных дел отметил, что в Москве не испытывают иллюзий по поводу возможности новой перезагрузки российско-американских отношений при Трампе. "Мы не испытываем иллюзий, что будет новая перезагрузка с США, никаких наивных ожиданий у нас нет", - подчеркнул министр.

Ранее, в ходе своего выступления, Лавров пояснил, что разрешение кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона возможно преодолеть только со временем и при условии серьезной работы с двух сторон.