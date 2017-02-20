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В штабе кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона заявили о российских кибератаках

Эммануэль Макрон Фото: SIPA/Scanpix
Cегодня 21:53
Рубрика: За рубежом

Команда кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона заявила в понедельник о якобы связанных с РФ кибератаках, нацеленных на его предвыборный штаб.

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.

Так, некоторые сотрудники предвыборного штаба Макрона сказали, что некие российские СМИ и российские хакеры пытаются повлиять на результаты предстоящих весной президентских выборов во Франции.

Генеральный секретарь движения Макрона "Вперед" Ришар Ферран заявил в эфире телеканала France 2, что российские СМИ ежедневно сообщают "фейковые новости", а сайт кампании Макрона и его базы данных ежедневно сталкиваются с сотнями и даже тысячами электронных атак, исходящих из России.

При этом, как отмечают некоторые СМИ, эксперты уже подчеркнули, что эти обвинения пока ничем не подтверждены.

Ранее в феврале парижские СМИ сообщили со ссылкой на данные Генерального директората внешней безопасности (DGSE), что Россия может попытаться использовать хакеров и интернет-технологии, чтобы попытаться помочь кандидату в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен добиться успеха.

По приведенной СМИ информации французских спецслужб, российская сторона намерена использовать в этих целях соцсети, наладив массовую публикацию сообщений в поддержку лидера партии "Национальный фронт". Кроме того, хакеры могут попытаться получить доступ к электронной почте и другим конфиденциальным данным соперников Ле Пен, полагают во французских разведслужбах.

Радиостанция RTL отмечала, что вице-президент "Национального фронта" Флориан Филиппо заявил, что защита партий от кибератак — скорее задача государства, а не самих партий.

Андрей Крашевский
Редактор

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