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Участники блокады Донбасса решили заблокировать железнодорожное сообщение с Россией (1)

Вагоны с углем, которые из-за блокады вынуждены простаивать на запасных путях. Фото: ТАСС/Scanpix
Cегодня 18:02
Рубрика: За рубежом

Участники блокады железнодорожного сообщения между контролируемыми государственной властью территориями и отдельными районами Донецкой и Луганской областей намерены заблокировать также сообщение Украины с Россией.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил участник блокады, народный депутат Семен Семенченко, передают Вести.ua.

Отвечая на вопрос о возможности блокирования автомобильных трасс, Семенченко сказал: "Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций".

По его словам, в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, связывающее контролируемую правительством территорию и ОРДЛО - проходящее через пгт Станица Луганская Луганской области.

"Остался один действующий железнодорожный путь - заходящий на нашу территорию в Станице Луганской и выходящий на Валуйки. На сегодня у нас перекрыто все, кроме этого пути", - сказал Семенченко.

Как сообщил Семенченко, участники блокады с начала акции воспрепятствовали проезду около 16 тысяч вагонов.

"С начала блокады 16 тысяч вагонов не дошли туда и обратно. Мы планируем перекрыть всю торговлю с Россией, так называемыми ДНР/ЛНР", - сказал он.

Семен Семенченко также проинформировал, что в настоящее время в блокаде задействовано около 100 человек.

Ранее кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики в связи с продолжающейся блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса.

Надежда Берсенёва
Редактор

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