Европарламент возглавил Антонио Таяни
Итальянский политик-консерватор Антонио Таяни избран новым председателем Европарламента, сообщил его уходящий предшественник Мартин Шульц.
63-летний Таяни в прошлом был пресс-секретарем премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и еврокомиcсаром по вопросам транcпорта, а позднее - промышленности и предпринимательства.
Его соперником на выборах главы Европарламента был его соотечественник Джанни Питтелла.
Европейский парламент может блокировать или вносить изменения в европейское законодательство, ему также принадлежит последнее слово в утверждении соглашения о выходе Британии из Евросоюза, сообщает Би-Би-Си.
Таяни набрал 351 голос, а социалист Питтелла - 282. Новый председатель Европарламента был избран в последнем - четвертом - туре. Он будет возглавлять Европарламент два с половиной года.
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