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В Финляндии после приговора суда сбежал серийный убийца

Полиция Финляндии. Иллюстративное фото poliisi.fi
Cегодня 07:56
Рубрика: За рубежом

Уездный суд Северной Карелии 17 января признал виновным 50-летнего Пекку Сеппянена в трёх непредумышленных убийствах и пяти покушениях на убийство, нарушении алкогольного законодательства, сутенерстве и нанесении телесных повреждений. Преступник, топивший своих жертв с 2007 по 2014 год на озере у своей дачи, приговорён к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. Однако полиция после оглашения решения суда не смогла найти убийцу.

По версии обвинения, Сеппянен неоднократно вывозил на воду своих пьяных знакомых, после чего переворачивал лодку, а сам плыл к берегу.

Сеппянен был также приговорен к выплате компенсаций в размере 59 000 евро. Кроме того, он должен выплатить государству полученные преступным путем 5000 евро, сообщает YLE.

Суд вынес приговор 17 января в первой половине дня. Полиция после оглашения приговора поехала к дому Сеппянена, чтобы доставить осужденного в тюрьму, но дома его не нашли. По словам уголовного комиссара Киммо Веттерстранда, в поисках задействованы несколько патрулей.

Артур Тооман
Редактор

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