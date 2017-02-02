В Пскове будут рекламировать эстонское образование

Псков находится в часе езды от эстонской границы. Фото: Postimees/Scanpix

В воскресенье, 29 января, в рамках ставших уже традиционными Дней эстонского образования ученики старших классов школ и студенты из Пскова получат возможность пообщаться с представителями университетов Таллинна и Тарту.

С 12 до 16 часов в конференц-залах гостиницы "Двор Подзноева" (улица Некрасова, 1Б) пройдут презентации и мастер-классы эстонских вузов, а с 13 до 18 часов представители вузов ответят на все вопросы на образовательной выставке "Учись в Эстонии!". Мероприятия открыты для всех желающих – как для молодежи, так и для их родителей, передает портал studyinestonia.ee.

В выставке примут участие представители Тартуского университета, Таллиннского университета, Таллиннского технического университета, Эстонской школы бизнеса, Евроакадемии, Эстонского университета предпринимательства "Майнор", Эстонской академии искусств.