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Стена на границе с Мексикой может обойтись значительно дороже, чем обещал Трамп

Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 08:59
Рубрика: За рубежом

Затраты на возведение стены на границе с Мексикой могут оказаться значительно выше, чем обещал президент США Дональд Трамп. Министерство национальной безопасности США оценило их в 21,6 млрд долларов.

Строительство стены, которую президент США Дональд Трамп собирается возвести на границе с Мексикой, обойдется в 21,6 млрд долларов, значится в документе министерства национальной безопасности Соединенных Штатов, передает dw.com.

Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что на ее возведение потребуется 12 млрд долларов, а его однопартийцы называли сумму в 15 млрд долларов.

План министерства национальной безопасности предполагает, что стену будут строить в три этапа и к 2020 году ее протяженность составит 2000 километров. Глава министерства Джон Келли должен представить этот доклад в ближайшее время. Вашингтон может не принять его предложения, отмечает агентство.

Ирина Киреева
Редактор

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