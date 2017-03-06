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Власти Германии насчитали 10 нападений на мигрантов в день

Сотни мигрантов стремятся попасть в Австрию и Германию. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 07:54
Рубрика: За рубежом

По данным министерства внутренних дел Германии, в 2016 году в стране было совершено более 3500 нападений на мигрантов, то есть около 10 нападений в день.

В результате этих атак 560 человек получили ранения, включая 43 детей, передает Би-Би-Си.

Около тысячи нападений было совершено на жилье, где проживают мигранты, тогда как в 75% случаев насилие было совершено против самих мигрантов поблизости от места их проживания.

Решение открыть Германию для беженцев из стран, где идут войны, принятое канцлером Ангелой Меркель в 2015 году, поляризовало страну и привело к росту преступлений на почве ненависти.

Общее число прибывших в Германию в 2016 году беженцев составило 280 000 человек, что более чем на 600 000 меньше, чем в 2015. Это связано в первую очередь с закрытием основного маршрута, которым мигранты попадали в Западную Европу – через Балканы – и с договоренностью между ЕС и Турцией.

Тем не менее проблема миграции, как ожидается, станет одной из основных на предстоящих в сентябре парламентских выборах.

Обнародованные министерством внутренних дел в ответ на парламентский запрос цифры являются пока предварительными. Власти не приводят сравнительного анализа с предыдущими годами, поскольку регистрация нападений на мигрантов в качестве отдельной категории преступлений началась лишь в 2016 году.

Ирина Киреева
Редактор

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