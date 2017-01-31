Китай заявил о намерении защищать свой суверенитет над спорными островами

Ракетный эсминец "Лассен" (USS Lassen) в Южно-Китайском море в ноябре 2009 года. Фото: Reuters/Scanpix

Отношения между США и Китаем рискуют ухудшиться из-за намерения президента США Дональда Трампа противостоять притязаниям Китая на суверенитет над оспариваемыми островами в Южно-Китайском море.

Во вторник Пекин заявил о своем неоспоримом суверенитете над островами в Южно-Китайском море после заявлений Белого дома о намерении защищать "международные территории" на этом стратегически важном морском пути, сообщило 24 января агентство Reuters.

"США обеспечат здесь защиту своих интересов", - сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя утверждение кандидата в госсекретари Рекса Тиллерсона о том, что Китаю следует запретить доступ к этим искусственным островам и прекратить их дальнейшее строительство. Тиллерсон не уточнил, какими именно методами это следует сделать.

В ответ в китайском МИД напомнили, что США не является стороной спора о принадлежности островов Спратли. Китай считает своей территорией большую часть поверхности Южно-Китайского моря, в то время как Тайвань, Малайзия, Вьетнам, Филиппины и Бруней выдвигают конфликтные притязания на эти воды. Китай считает, что спор нужно разрешить мирно на переговорах с этими странами.

"Мы призываем Соединенные Штаты уважать факты, говорить и действовать осмотрительно, чтобы не навредить миру и стабильности в Южно-Китайском море, - заявили в китайском МИД. - Независимо от изменений в других странах, решимость Китая защищать свой суверенитет и морские права в Южно-Китайском море не изменятся".

Китайские государственные СМИ в ответ на заявление Тиллерсона писали о том, что США придется "вести войну", чтобы заблокировать Китаю доступ к островам, на которых уже развернута военная инфраструктура.

По мнению аналитиков, комментарии новой американской администрации могут означать возможность военных маневров или даже морской блокады, что создает риск военной конфронтации с Китаем — ядерной державой с крупной армией и второй по размеру экономикой мира, которую Трамп также обвиняет в краже американских рабочих мест.

Кроме того, Трамп ранее заявил, что не видит необходимости безусловно следовать политике "одного Китая" в вопросе о Тайване.

Дополнительную неопределенность в региональный расклад сил вносит решение президента США выйти из Транстихоокеанского партнерства — многостороннего торгового соглашения, которое задумывалось как противовес растущему влиянию Китая в регионе.