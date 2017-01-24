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Конституционный суд Германии не стал запрещать правоэкстремистскую партию

Федеральный конституционный суд Германии. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 13:06
Рубрика: За рубежом

Федеральный конституционный суд во вторник, 17 января, отклонил иск о запрете праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НДПГ).

Хотя идеология партии противоречит ценностям конституции ФРГ, у НДПГ нет потенциала для устранения демократии в Германии, заявил судья Андреас Фоскуле, оглашая постановление суда. По его словам, нет убедительных доказательств того, что деятельность партии может привести ее к успеху, передает dw.com.

Ходатайство о запрете правоэкстремистской партии было подано бундесратом (представительство немецких федеральных земель) при поддержке бундестага в 2013 году. Бундесрат впервые предлагал запретить НДПГ еще в 2003 году, однако Федеральный конституционный суд отклонил иск после того, как стало известно, что руководящие позиции в партии занимали тайные сотрудники или осведомители Федерального ведомства по охране конституции.

Намерение добиться запрета НДПГ подвергалось в Германии критике с разных сторон, поскольку законодательство ставит очень высокие препятствия для этого. Кроме того, критики указывают, что популярность правых радикалов значительно снизилась в последние годы. Так, на региональных выборах в 2016 году они лишились мандатов в последнем земельном парламенте – в Мекленбурге-Передней Померании.

Ирина Киреева
Редактор

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