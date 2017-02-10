Ратас: ЕС и США должны придерживаться единой позиции по внешним угрозам

Юри Ратас. Фото: Юло Йоозинг, ERR

По словам Ратаса, насколько ему известно, США намерены сохранить введенные в отношении России санкции. "Если говорить о Крыме, то очень важно, чтобы ЕС и США придерживались в этой области одинаковых взглядов", - сказал Ратас в интервью американскому телеканалу CNBC.

Президент США Дональд Трамп ранее выступал с критикой администрации своего предшественника Барака Обамы в связи с санкциями, которые были введены в отношении России за незаконную аннексию Крымского полуострова. Трамп заявлял, что поддержал бы отмену санкций против Москвы, если бы было возможно провести переговоры о снижении ядерного вооружения.

Ратас отверг предположения, что ЕС обеспокоен улучшением дипломатических отношений между администрацией США и Россией. По его словам, сама Европа должна быть сильной, а отношения между ЕС и США должны быть хорошими. Ратас назвал визит премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Вашингтон и телефонные разговоры ряда мировых лидеров с президентом Трампом хорошими знаками.

Лидеры ЕС в пятницу собрались на саммит в Валлетте на Мальте, чтобы обсудить будущее Евросоюза.