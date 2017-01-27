Дональд Трамп вступил в должность президента США, политики и эксперты затрудняются сказать, какими первые шаги нового президента

Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом США. Число гостей на церемонии инаугурации в Вашингтоне - около миллиона. Одновременно в США и других странах проходят акции протеста, десятки тысяч демонстрантов выступают против нового хозяина Белого дома, передает "Актуальная камера".

Дональд Трамп официально стал новым хозяином Белого дома. Присягу 45-й президент США принес буквально час назад. Церемония состоялась в Вашингтоне возле Капитолия. Трамп принес присягу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью, а вторая принадлежала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

"Буду честно исполнять обязанности президента США и буду, насколько позволят силы, оберегать, охранять и защищать конституцию США. Да поможет мне Бог", - сказал президент США Дональд Трамп.

За вступлением Трампа в должность президента США наблюдали около миллиона человек, среди них как сторонники, так и противники нового хозяина белого дома.

"Я думаю, нас ждет подъем патриотизма, страна объединится во имя блага для страны. Мы все американцы, мы останемся американцами до конца наших дней", - сказала сторонница Трампа Барбара.

"Мы вступаем в новую эру, и тут нельзя оставаться пассивным. Трамп - фанатик, он будет действовать в интересах лишь богатых, жителям будет только хуже от него", - считает противник Трампа Джефф.

Особо ярые противники Трампа вышли на демонстрации и вступили в столкновения с полицией.

Протесты охватили сразу несколько городов в США и других странах мира. В Нью-Йорке в ней приняли участие мэр города и популярные голливудские актеры, в том числе Алекс Болдуин и Роберт де Ниро.

"Мы призываем новую администрацию отказаться от расистских и женоненавистнических высказываний, от невежественных планов. И призываем на помощь мудрость и сострадание", - призвал актер Роберт де Ниро.

Протесты вызваны в том числе планами нового президента касательно ужесточения политики в отношении мигрантов, или например строительства стены на границе с Мексикой. Трамп заявил, что сразу после инаугурации повернет вспять некоторые реформы своего предшественника, который на днях дал свою последнюю пресс-конференцию в качестве президента.

"Я постарался дать ему советы в определенных темах, которые касаются как внутренней, так и внешней политики. При этом боюсь, что поскольку он выиграл выборы, противопоставляя себя моим начинаниям и моему видению относительно будущего этой страны, в этом же ключе он и будет проводить свою политику", - считает экс-президент США Барак Обама.

Вместе с Трампом присягу сегодня принес и Майк Пенс. Он стал 48-м вице-президентом США.

Эстонские политики и эксперты затрудняются сказать, какими будут первые шаги президента Трампа после вступления в должность

"Действительно, точно мы не знаем, какой будет линия внешней политики Трампа. Но те темы, которые были очень важны для Обамы, права человека, особенно права меньшинств, например, сексуальных, отношения к миграции - здесь наверняка нас ждут серьезные изменения", - сказал председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме.

"Я немножко взволнован, если говорить о политике Трампа, связанной с Европейским союзом. Потому что он слишком много говорит о том, какой сейчас ЕС, каким он должен быть - все же США не член Евросоюза, и я очень надеюсь, что он выработает более спокойный подход к Евросоюзу и будет с ним конструктивно работать", - считает директор Международного центра оборонных исследований Юри Луйк.

"Я полагаю, что его политика будет все равно очень американоцентричной. В первую очередь, учитывая именно эти интересы. А нам нужно наконец-то понять, что мы должны заниматься своей внутренней политикой и своими внутренними проблемами. И выстраивать свою внешнюю политику так, чтобы она обслуживала интересы внутренней политики государства", - пояснил член парламентской комиссии по иностранным делам и центрист Владимир Вельман.

В Москве на нового президента США возлагают много надежд, но при этом прогнозы осторожные

Одним из первых Дональда Трампа поздравил с инаугурацией глава думского комитета по международным делам - и сразу же озвучил ожидания относительно нового главы США.

"У команды Трампа есть возможность на деле доказать свой настрой на конструктивное сотрудничество с Российской Федерацией. Или же это будет столь же ярко, поступательно и форсировано, как это можно было судить по предвыборным и пост-выборным выступлениям Дональда Трампа, либо же все это будет достаточно заторможено, медленно, аккуратно", - сказал председатель Комитета по международным делам Госдумы (ЛДПР) Леонид Слуцкий.

Эксперты считают, что Трампу при всем желании будет трудно резко изменить политику США в отношении России.

"Конечно, проблемы у него будут серьезные. Сейчас новый созыв конгресса создает комиссию по расследованию предполагаемых хакерских атак. В конгрессе обсуждается уже два законопроекта по ужесточению санкций в отношении России", - пояснил руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады Павел Шариков.

Поскольку заявления Дональда Трампа в отношении России зачастую противоречат друг другу, российские политики в оценках перспектив двусторонних отношений проявляют осторожность.

"Шанс на переворачивание новой страницы в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки есть, но это шанс. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Штатов, в отличие от них. И не собираемся это делать - это внутреннее дело американцев", - считает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Последние слова еще раз подтверждают: в Москве надеются, что Трамп разберется и поймет - Россия к хакерским атакам непричастна.

Ранее портал rus.err.ee передал, что согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени (в 19:00 по восточноевропейскому) и в этот же момент в должность вступил избранный президент, передает "Интерфакс".

Спустя несколько минут Трамп был приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Присягу Трампа принял председатель Верховного суда США Джон Робертс.

В своей речи президент Трамп поблагодарил своего предшественника Барака Обаму и подчеркнул, что на этой церемонии не просто передается власть от одного президента другому или от одной партии другой, но на этой церемонии власть переходит от Вашингтона к простым американцам.

"20 января 2017 года войдет в историю как день, когда простые люди снова стали правителями своей страны", - заявил Трамп, вновь подчеркнув, что теперь голоса обычных американцев будут услышаны.

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