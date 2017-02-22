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Могерини: со временем позиции США и ЕС начнут все больше различаться

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 10:29
Рубрика: За рубежом

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, посетившая на прошлой неделе Вашингтон с двухдневным визитом, заявила по итогам поездки, что США могут потерять роль мирового лидера, а позиции ЕС со временем начнут все больше отличаться от позиций Вашингтона.

Об этом она сообщила в опубликованном в среду интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA), в который входит немецкая Welt, передает ТАСС.

"Я никогда не видела Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас. Тот, кто действительно хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне крепок, уверен в себе и сплочен", - предупреждает глава европейской дипломатии. "Когда величайшая демократия мира подвергается подобным испытаниям, это может стать дестабилизирующим фактором для всего мира", - опасается Могерини.

Могерини отметила, что США не должны вмешиваться в европейскую политику. "Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", - сказала она.

15 февраля в Брюсселе открывается двухдневное заседание министров обороны стран НАТО. Оно станет первой встречей глав военных ведомств стран Европы с их новым коллегой из администрации президента США Дональда Трампа Джеймсом Мэттисом.

"В наших отношениях мы переходим к новому этапу. Мы будем одна за другой обговаривать общие темы, чтобы увидеть, по каким из них наличествует совпадение мнений. В этом нет ничего драматичного. С течением времени будет все больше тем, где власти ЕС и США занимают различные позиции", - заключила Могерини.

Андрей Крашевский
Редактор

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