В Лувре охранник открыл огонь по мужчине с ножом

Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина попытался напасть на солдата и успел нанести ему легкое ранение. При этом он выкрикивал "Аллах акбар".

Очевидцы рассказали информационным агентствам, что этот человек пытался пройти в магазин при парижском музее с одним или двумя чемоданами. По другой версии, нападавший был с рюкзаком и мачете.

Согласно начальнику полиции Парижа, высказывания этого человека убедили стоящих на охране Лувра солдат, что он замышляет теракт.

По нему выстрелили пять раз. Нападавший получил серьезные ранения. При этом взрывчатых веществ при нем найдено не было, сообщает Би-Би-Си.

Сейчас из Лувра эвакуированы все посетители. Министерство внутренних дел Франции характеризует инцидент как серьезный.

После терактов в Париже в ноябре 2015 года многие объекты во Франции находятся под охраной не только полиции, но и военных.