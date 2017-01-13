Cтрельба в аэропорту во Флориде: как минимум пять погибших

Аэропорт Форт-Лодердейл. Фото: AFP/Scanpix

Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, США. По данным управления шерифа округа Броуард, убиты пять человек, еще восемь получили ранения и были доставлены в госпиталь. Стрелявший задержан. Полиция предполагает, что он действовал в одиночку.

Стрельба началась в зале выдачи багажа в терминале номер два.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017

Сенатор от Флориды Билл Нельсон сообщил журналистам, что стрелявшего зовут Эстебан Сантьяго, при нем были найдены документы военнослужащего. По данным властей, он был пассажиром рейса из Канады; перед стрельбой он получил багаж, в туалете достал оттуда пистолет, зарядил его, после чего вышел в зал и открыл стрельбу, передает "Медуза".

Посетители и персонал Форт-Лодердейла эвакуированы, доступ в аэропорт закрыт. Обстоятельства происшествия устанавливаются, отмечает Lenta.ru.

Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд является главным транзитным узлом для авиакомпании Spirit Airlines. Близость к морскому порту Эверглейдс, обслуживающему круизные лайнеры, определяет его популярность среди американских туристов.