ФОТО: в результате стрельбы в аэропорту во Флориде погибли пять и ранены восемь человек
Международный аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде, где накануне произошла стрельба, сообщил в своем "Твиттере" о возобновлении работы. Речь пока идет лишь о грузовых рейсах, корпоративных и малых частных самолетах.
В результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла в пятницу погибли пять и ранены восемь человек. Нападавший задержан, передает Би-Би-Си.
Представитель администрации шерифа Чип Ламарка сообщил на брифинге, что злоумышленник прилетел рейсом из Канады. В багаже у него был пистолет.
Получив багаж, он в туалете достал из него пистолет, зарядил его и открыл стрельбу в зале выдачи багажа.
По сведениям полиции, подозреваемого зовут Эстебан Сантьяго, ему 26 лет, он служил в Ираке в составе американского военного контингента.
Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital.— Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017
Посетители и персонал Форт-Лодердейла эвакуированы, доступ в аэропорт был закрыт.
Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд является главным транзитным узлом для авиакомпании Spirit Airlines. Близость к морскому порту Эверглейдс, обслуживающему круизные лайнеры, определяет его популярность среди американских туристов.
В находящемся неподалеку международном аэропорту Майами введены повышенные меры безопасности.
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