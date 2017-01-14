ФОТО: в результате стрельбы в аэропорту во Флориде погибли пять и ранены восемь человек

Международный аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде, где накануне произошла стрельба, сообщил в своем "Твиттере" о возобновлении работы. Речь пока идет лишь о грузовых рейсах, корпоративных и малых частных самолетах.

В результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла в пятницу погибли пять и ранены восемь человек. Нападавший задержан, передает Би-Би-Си.

Представитель администрации шерифа Чип Ламарка сообщил на брифинге, что злоумышленник прилетел рейсом из Канады. В багаже у него был пистолет.

Получив багаж, он в туалете достал из него пистолет, зарядил его и открыл стрельбу в зале выдачи багажа.

По сведениям полиции, подозреваемого зовут Эстебан Сантьяго, ему 26 лет, он служил в Ираке в составе американского военного контингента.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017

Посетители и персонал Форт-Лодердейла эвакуированы, доступ в аэропорт был закрыт.

Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд является главным транзитным узлом для авиакомпании Spirit Airlines. Близость к морскому порту Эверглейдс, обслуживающему круизные лайнеры, определяет его популярность среди американских туристов.

В находящемся неподалеку международном аэропорту Майами введены повышенные меры безопасности.