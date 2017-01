ФОТО: в результате стрельбы в аэропорту во Флориде погибли пять и ранены восемь человек

В результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла в пятницу погибли пять и ранены восемь человек. Нападавший задержан, передает Би-Би-Си.

Представитель администрации шерифа Чип Ламарка сообщил на брифинге, что злоумышленник прилетел рейсом из Канады. В багаже у него был пистолет.

Получив багаж, он в туалете достал из него пистолет, зарядил его и открыл стрельбу в зале выдачи багажа.

По сведениям полиции, подозреваемого зовут Эстебан Сантьяго, ему 26 лет, он служил в Ираке в составе американского военного контингента.

