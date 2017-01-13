Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту во Флориде: как минимум пять погибших

Аналитики в один голос говорят об ускорении экономического роста Эстонии в начинающемся году до 2,2-2,6%, однако оптимистичные прогнозы прошлых лет раз за разом не оправдывались. Прогноз роста на этот год в основном связан с увеличением внутренних инвестиций и внешнего спроса, но какой-то чудесный рецепт по выводу экономики из застоя вряд ли появится, говорится в прогнозе развития эстонской экономики в 2017 году аналитика банка SEB Михкеля Нестора.