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В результате стрельбы в аэропорту Флориды погибли пять человек, подозреваемый – ветеран войны в Ираке

Bчера 21:07 Обновлено Cегодня 14:15
Рубрика: За рубежом

Полиция Флориды допрашивает мужчину, подозреваемого в стрельбе в аэропорту города Форт-Лодердейл, в результате которой погибли пять человек, еще восемь получили ранения.

Подозреваемый – 26-летний Эстебан Сантьяго, ветеран войны в Ираке, передает Би-Би-Си.

Власти сообщили, что пока не исключают терроризм из списка возможных мотивов нападавшего.

Американские СМИ сообщили, что мужчина, возможно, страдал от психического расстройства. По некоторым данным, он заявлял, что правительство контролировало его разум и заставляло смотреть видео джихадистов.

Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла днем 6 января. Нападавший открыл огонь около часа дня по местному времени в зале выдачи багажа второго терминала.

По словам очевидцев, он шел вдоль лент выдачи багажа и стрелял в разбегавшихся людей, ничего не говоря.

Сообщается, что нападавший сдался полиции, когда у него кончились патроны.

Молодой человек, одетый в футболку со "Звездными войнами", прилетел из Аляски, сообщили власти.

Пистолет и патроны лежали у него в багаже. Получив свою сумку, он в туалете достал пистолет и зарядил его.

Ожидается, что Сантьяго предстанет перед судом в понедельник.

Бывший военный

Подозреваемый – бывший член Национальной гвардии Аляски и Пуэрто-Рико. Он служил в Ираке с апреля 2010 года по февраль 2011 года, а закончил службу в августе 2016 года.

По данным американских СМИ, Сантьяго был уволен из Национальной гвардии Аляски за неудовлетворительную работу.

Представитель ФБР Джордж Пиро рассказал журналистам, что в ноябре Сантьяго пришел в офис ФБР в своем родном городе Анкоридж на Аляске. Он вел себя странно, и сотрудники бюро передали его местной полиции, которая в свою очередь отправила молодого человека на проверку психического состояния.

"Мы изучили его контакты, провели проверку по разным ведомствам, и на тот момент закрыли рассмотрение", – заявил Пиро, добавив, что Сантьяго ясно дал понять, что не собирается причинить кому-либо вред.

Сообщается, что брат задержанного также недавно проходил психиатрическое лечение.

Перелеты с оружием не запрещены законами США в том случае, если оно хранится в закрытом контейнере с твердыми стенками и сдается в багаж. Аналогичные правила действуют в отношении патронов.

Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд является главным транзитным узлом для авиакомпании Spirit Airlines. Близость к морскому порту Эверглейдс, обслуживающему круизные лайнеры, определяет его популярность среди американских туристов.

В находящемся неподалеку международном аэропорту Майами введены повышенные меры безопасности.

Виктор Сольц, Ирина Киреева
Редактор

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