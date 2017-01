В результате стрельбы в аэропорту Флориды погибли пять человек, подозреваемый – ветеран войны в Ираке

Подозреваемый – 26-летний Эстебан Сантьяго, ветеран войны в Ираке, передает Би-Би-Си.

Власти сообщили, что пока не исключают терроризм из списка возможных мотивов нападавшего.

Американские СМИ сообщили, что мужчина, возможно, страдал от психического расстройства. По некоторым данным, он заявлял, что правительство контролировало его разум и заставляло смотреть видео джихадистов.

Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла днем 6 января. Нападавший открыл огонь около часа дня по местному времени в зале выдачи багажа второго терминала.

По словам очевидцев, он шел вдоль лент выдачи багажа и стрелял в разбегавшихся людей, ничего не говоря.

Сообщается, что нападавший сдался полиции, когда у него кончились патроны.

Молодой человек, одетый в футболку со "Звездными войнами", прилетел из Аляски, сообщили власти.

Пистолет и патроны лежали у него в багаже. Получив свою сумку, он в туалете достал пистолет и зарядил его.

Ожидается, что Сантьяго предстанет перед судом в понедельник.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital.