Нетаньяху: антисемитизм поднимает голову в Европе, но главная угроза исходит от Ирана

Биньямин Нетаньяху. Фото: AFP/Scanpix

На Западе снова возрождается антисемитизм, но главная угроза Израилю исходит от Ирана, который призывает к уничтожению еврейского государства, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в центре изучения холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.

Такое заявление Нетаньяху сделал в своем выступлении в Международный день памяти жертв холокоста, который отмечается 27 января, сообщило издание The Jewish Press.

"Антисемитизм — самая старая разновидность ненависти в мире — переживает возрождение на просвещенном Западе, это можно видеть в европейских столицах, это невероятно. Хотя правительства проявляют ответственный подход, верно и то, что эта ненависть бурлит, снова выходит из трещин на поверхность", - сказал глава израильского правительства.

"Но какое бы беспокойство это не вызывало, самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся, ненависть к еврейскому народу и еврейскому государству, идет с востока. Она идет от Ирана, от режима аятолл, которые раздувают это пламя и прямо призывают к уничтожению еврейского государства", - подчеркнул Нетаньяху, выразив недоумение из-за молчания мирового сообщества по этому поводу.

Ситуация может скоро измениться благодаря приходу к власти в США Дональда Трампа, считает Нетаньяху.

"Я надеюсь, что это изменится. Я верю, что это изменится. Потому что несколько дней назад я говорил с президентом Трампом, который говорил об иранской агрессии. Он говорил о твердом намерении Ирана уничтожить Израиль. Он говорил о природе ядерной сделки [с Ираном] и об угрозе, которую она создает. Мы говорили об этом вместе", - сказал израильский премьер.