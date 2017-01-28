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Министр культуры Южной Кореи арестована за составление "черного списка" деятелей культуры

Министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сун. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 11:28
Рубрика: За рубежом

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована по обвинению в превышении должностных полномочий, заключавшемся в создании черного списка писателей, артистов и музыкантов, которые критически высказывались в адрес президента страны Пак Кын Хе.

Об этом в субботу, 21 января, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на агентство "Ренхап".

Список содержал почти 10 тыс. имен деятелей искусств, которым было отказано в помощи и финансовой поддержке со стороны государства, отмечает агентство. В их числе обладательница международного "Букера" 2016 года, писательница Хан Канг и лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер и сценарист Пак Чхан Ук.

Специальная комиссия обвинила министра в превышении ею должностных полномочий, а также в даче заведомо ложных показаний.

Причем южнокорейский суд выдал ордер на арест как Чо Юн Сун, так и экс-главы администрации президента Ким Ки Чуна. Они считаются ближайшими соратниками президента Южной Кореи.

О том, какие именно последствия грозят министру в случае признания судом ее вины, не уточняется. Следователи выясняют, какое отношение к списку имела президент страны.

Саму Пак Кын Хе в Южной Корее подозревают в коррупционных махинациях ее приближенной Цой Сун Силь, которая уже арестована и находится под следствием. Ее обвиняют в использовании близких отношений с президентом для вымогательства средств у крупных корпораций с целью личного обогащения.

Андрей Крашевский
Редактор

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