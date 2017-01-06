logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Сноуден и Мэннинг попали в список просителей амнистии у Обамы

Эдвард Сноуден. Фото: Scanpix/AP
Cегодня 21:05
Рубрика: За рубежом

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден значится в списке людей, которые просят у президента США Барака Обамы амнистию или помилование, сообщает в пятницу американское издание Politico. Также в списке бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг, ныне отбывающая тюремное наказание в США.

При этом эксперты полагают, что просьбы обоих вряд ли будут удовлетворены Обамой перед его уходом с поста президента, подчеркивает "Политико", передает Интерфакс.

"Я думаю, что на следующей неделе он (Обама - ИФ) назовет немало фамилий (амнистированных - ИФ). Но я считаю, что вряд ли мы увидим в этом перечне столь видные фигуры", - предположил специалист по правовым вопросам, профессор Маар Ослер из университета Святого Томаса в Миннеаполисе.

Брэдли Мэннинг, ныне известный как Челси Мэннинг, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил множество американских секретных документов. Мэннинга приговорили к 35 годам лишения свободы.

Его признали виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже после заключения под стражу Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.

Сноуден передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США. В частности, разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Сноуден прибыл в Россию в 2013 году, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену также был выдан вид на жительство. Американская сторона настаивает на том, что он должен предстать перед американским судом.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 30.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Пярну "народный бюджет" могут потратить на создание центра для занятий экстремальными видами спорта
 foto
В Тарту открылся автогородок для детей
 foto
Тысячи евро потратили на новогодние фейерверки крупные города Эстонии

Зарубежные новости

foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом
 foto
Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан
 foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина