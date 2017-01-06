Сноуден и Мэннинг попали в список просителей амнистии у Обамы

Эдвард Сноуден. Фото: Scanpix/AP

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден значится в списке людей, которые просят у президента США Барака Обамы амнистию или помилование, сообщает в пятницу американское издание Politico. Также в списке бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг, ныне отбывающая тюремное наказание в США.

При этом эксперты полагают, что просьбы обоих вряд ли будут удовлетворены Обамой перед его уходом с поста президента, подчеркивает "Политико", передает Интерфакс.

"Я думаю, что на следующей неделе он (Обама - ИФ) назовет немало фамилий (амнистированных - ИФ). Но я считаю, что вряд ли мы увидим в этом перечне столь видные фигуры", - предположил специалист по правовым вопросам, профессор Маар Ослер из университета Святого Томаса в Миннеаполисе.

Брэдли Мэннинг, ныне известный как Челси Мэннинг, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил множество американских секретных документов. Мэннинга приговорили к 35 годам лишения свободы.

Его признали виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже после заключения под стражу Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.

Сноуден передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США. В частности, разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Сноуден прибыл в Россию в 2013 году, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену также был выдан вид на жительство. Американская сторона настаивает на том, что он должен предстать перед американским судом.