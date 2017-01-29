Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"
В воскресенье, 22 января, глава российского правительства Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии "Единая Россия".
Голосование было открытым и безальтернативным, передает "Интерфакс".
С инициативой выдвижения кандидатуры Медведева в ходе XVI съезда партии выступил председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.
Медведев является председателем "Единой России" с 2012 года.
Председатель "Единой России" является высшим выборным лицом партии и избирается на съезде сроком на пять лет открытым голосованием двумя третями голосов от числа зарегистрированных делегатов.
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