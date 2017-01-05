Армения сообщила о гибели трех солдат на границе с Азербайджаном

Армения и Азербайджан заявили об обострении конфликта в Нагорном Карабахе в субботу, 2 апреля. Фото: AFP/Scanpix

Трое армянских военнослужащих погибли при вооруженном столкновении с азербайджанскими военными, сообщило Министерство обороны Армении. В Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что в ходе столкновений на границе с Арменией пропал без вести солдат.

Трое армянских военнослужащих погибли при вооруженном столкновении с азербайджанскими военными, сообщило Министерство обороны Армении, передает Русская служба Би-би-си.

"Рано утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки на участке государственной границы, юго-восточнее села Чинари Тавушской области Армении. Армянские военнослужащие вступили в бой с противником", - написал в своем "Фейсбуке" пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Министерство обороны Армении сообщило о гибели старшего лейтенанта Шаварша Меликяна, рядовых Эдгара Нараяна и Эрика Абовяна, а также о потерях с азербайджанской стороны - "до семи военнослужащих".

По словам Ованнисяна, столкновения на границе продолжаются, армянские вооруженные силы полностью контролируют границу.

Азербайджан сообщил о пропаже без вести солдата

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что в ходе столкновений на границе с Арменией пропал без вести солдат Чингиз Гурбанов. Соответствующее заявление в четверг, 29 декабря, распространила пресс-служба оборонного ведомства, передает Лента.

В Баку отметили, что армянская разведгруппа попыталась нарушить границу, но попала в засаду. "Видимо, относительное затишье, которое наблюдается на линии фронта в последнее время, не устраивает Армению и поэтому противник периодически и целенаправленно осуществляет провокации. Министерство обороны заявляет, что если и в дальнейшем противник будет продолжать подобные действия, то он подвергнется более тяжелым потерям", — пригрозили в Минобороны Азербайджана.

Ранее в этот же день пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военнослужащие попытались проникнуть на территорию Тавушской области. По его сведениям, силовики устроили диверсию около села Чинари, погибли трое армянских военнослужащих и семь бойцов Вооруженных сил Азербайджана.

В апреле вдоль южных, юго-восточных и северо-восточных секторов линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошли столкновения, погибли десятки человек. Договоренность о возобновлении режима прекращения огня была достигнута через несколько дней. Позднее стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.