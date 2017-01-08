ФОТО: мир отметил наступление 2017 года красочными салютами
Смотрите, какими были новогодние салюты в разных городах мира.
Смотрите, какими были новогодние салюты в разных городах мира.
Смотрите, какими были новогодние салюты в разных городах мира.
Как минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Правительство России постановило принять к исполнению бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года, ранее утвержденный Госдумой и подписанный президентом Владимиром Путиным.
Почти 100 тысяч сотрудников полиции, жандармерии и военнослужащих будут обеспечивать порядок на улицах французских городов сегодня и в ночь на Новый год. Об этом заявил министр внутренних дел республики Брюно Ле Ру.
В Австралии - по другую сторону земного шара - уже наступил новый 2017-й год, который в Сиднее встретили красочным салютом над мостом Харбор-Бридж рядом со знаменитым сиднейским оперным театром.
Автомобиль в Хельсинки выехал на тротуар у станции метро и врезался в прохожих, в результате чего пострадали четыре человека, из которых трое получили тяжелые травмы.
СМИ: Россия начала оказывать авиаподдержку турецкой операции в Сирии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, в котором одобрил "проект договора" о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве основы для проведения переговоров, но так и не подписал сам таможенный кодекс, подписанный всеми остальными членами организации.
В течение следующих трех лет Канада намерена потратить на свои военные миссии в Европе 245 млн евро.
Свыше 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате двух взрывов на рынке в центре Багдада, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).
В Иркутске отмене режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массового отравления концентратом "Боярышник", в результате которого умерли 76 и пострадали 123 человека.
Находящаяся с визитом в Сирии депутат Европейского парламента Яна Тоом опубликовала фотографии, сделанные во время посещения российской авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии.
Избранный президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о решении президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов из США, а также критически отозвался об освещении связанных с Россией событий телекомпаниями CNN и NBC.
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден значится в списке людей, которые просят у президента США Барака Обамы амнистию или помилование, сообщает в пятницу американское издание Politico. Также в списке бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг, ныне отбывающая тюремное наказание в США.
Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн планирует 5 января провести слушания по вопросу о российской киберугрозе, сообщает в пятницу издание Politico.
Власти Мали отправили обратно во Францию двух человек, которых местные миграционные власти депортировали, как они полагали, на родину.
Сотрудник военной полиции Рио-де-Жанейро 29-летний Сержиу Гомес Морейра Филью сознался в соучастии в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса. Об этом сообщил журнал Veja.
Муниципальные служащие в Калининграде теперь не смогут пользоваться иностранными интернет-сервисами Skype, Facebook Messenger, Viber и WhatsApp, электронной почтой Gmail, Yahoo, Hotmail и т.п. на рабочем месте. Эту информацию, распространенную в пятницу СМИ, ТАСС подтвердили в пресс-службе администрации города.
Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 30 декабря.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и четырех сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге.
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал обсудить обвинения нынешней администрации в адрес Кремля с представителями американской разведки после решения президента Барака Обамы ввести новые санкции против России в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании в США, в которых Вашингтон обвиняет Москву.
В Сирии вступил в силу режим прекращения огня между конфликтующими сторонами. Базирующаяся в Британии Сирийская организация по наблюдению за правами человека сообщает, что первые несколько часов перемирия прошли спокойно, стрельба была слышна только в провинциях Дераа и Кунейтра.
Мина, выпущенная во второй половине четверга из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска, попала на территорию посольства России около входа в консульский отдел.
США в четверг, 29 декабря, приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть два учреждения, используемых российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters.
Суд признал, что владевший интернет-магазином обвиняемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 400 000 евро.
Группа членов Совета Федерации и депутатов Европарламента в Дамаске обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом предстоящее перемирие, сообщил председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев, входящий в состав делегации.
Президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать принятые парламентом республики поправки к закону о массовых собраниях, против которых выступала оппозиция и ряд общественных организаций.
Избранный президент США Дональд Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация, — "покупай американское" и "нанимай американцев". Об этом политик написал в четверг, 29 ноября, на своей странице в Instagram.
Предварительные данные о причинах крушения самолета Ту-154 под Сочи могут быть получены не раньше января 2017 года, сообщил 29 декабря министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию этой авиакатастрофы.
Хельсинкский уездный суд приговорил бывшего начальника столичной наркополиции Яри Аарнио к 10 годам тюремного заключения.
За прошедшие сутки в Эстонии было зарегистрировано два пожара. Один из них произошел в Таллинне, другой - в Пюсси.
Сильнейший теннисист Эстонии Юрген Зопп пробился в третий раунд квалификации турнира серии ATP Challenger в Бангкоке.
За минувшие сутки на дорогах страны произошло шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, два пешехода и велосипедист.
Смотрите, какими были новогодние салюты в разных городах мира.
С 1 января реформа трудоспособности вступает в действие в полном объёме: Касса по безработице начинает оценивать трудоспособность всех людей с постоянными нарушениями здоровья и выплачивать людям с частичной или отсутствующей трудоспособностью пособие на трудоспособность.
Как минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
На Петровской площади в Нарве новый год по традиции отметили дважды. Сначала прошел фейерверк для детей, а в полночь горожане увидели уже салют для взрослых.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии. Полеты будут проходить в первой половине дня.
В своем новогоднем обращении к жителям Эстонии президент Керсти Кальюлайд обратила внимание на нестабильную ситуацию в мире и вспомнила о хороших делах жителей Эстонии. Глава государства пожелала, чтобы следующий год в глобальном смысле стал более обнадеживающим.
В новогоднем интервью телеканалу ETV+ спикер Рийгикогу Эйки Нестор отметил, что на сегодняшний день очевидно, что с позиций глобальной экономики Эстония обогнала находившиеся с ней в одной исторической упряжке страны. Настало время осознать, что низкие заработки в Эстонии ушли в историю.
На городской фейрверк в этот раз лучше взять зонтик. Новогодняя ночь будет дождливой. В первые сутки 2017 года ожидается плюсовая температура, передает "Актуальная камера".
Все правительства Эстонии старались поддерживать Нарву - Нарвский колледж, технопарки, выездные заседания правительства являются тому свидетельством. За последние годы в Ида-Вирумаа созданы предприятия, минимальная зарплата на которых близка к средней по стране, и работники покидать их не собираются, рассказала о своих впечатлениях о регионе президент Эстонии Керсти Кальюлайд в предновогоднем интервью телеканалу ETV+.
В ночь на 1 января бульвар Каарли в Таллинне с 23.30 до 00.30 будет закрыт для проезда транспорта в обоих направлениях, а в связи с фейерверком с 21:30 до 00:30 будет закрыта улица Команданти.
Порядок выборов президента должен поменяться, поскольку избирательный процесс, состоявшийся в этом году, выявил слабые места, считают местные эксперты. Изменения необходимы также и потому, что административная реформа повлияет на количество выборщиков. Что и как следует поменять, выясняла "Актуальная камера".
Сегодня в квартире дома, расположенного по бульвару Сыпрузе, от бенгальских огней загорелась елка, и огонь распространился по всей комнате. Спасателям удалось погасить огонь.
Правительство России постановило принять к исполнению бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года, ранее утвержденный Госдумой и подписанный президентом Владимиром Путиным.
На предстоящих осенью муниципальных выборах депутат Европарламента, центристка, Яна Тоом может выдвинуть свою кандидатуру в Нарве. О таком ее желании рассказал председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас в новогоднем интервью телеканалу ETV+.
Почти 100 тысяч сотрудников полиции, жандармерии и военнослужащих будут обеспечивать порядок на улицах французских городов сегодня и в ночь на Новый год. Об этом заявил министр внутренних дел республики Брюно Ле Ру.
В преддверии Нового года семейные врачи работали по рабочим дням по обычному графику, а в субботу и воскресенье - первый день нового года - не принимают.
В Австралии - по другую сторону земного шара - уже наступил новый 2017-й год, который в Сиднее встретили красочным салютом над мостом Харбор-Бридж рядом со знаменитым сиднейским оперным театром.
Автомобиль в Хельсинки выехал на тротуар у станции метро и врезался в прохожих, в результате чего пострадали четыре человека, из которых трое получили тяжелые травмы.
Департамент технического надзора напоминает в связи с наступающим новым годом, что пиротехнику можно использовать только с соблюдением техники безопасности и инструкций по ее эксплуатации.
Помимо главного салюта страны на площади Свободы, новогодние фейерверки также состоятся в столичных районах Ласнамяэ и Мустамяэ.
СМИ: Россия начала оказывать авиаподдержку турецкой операции в Сирии.
Сирийский беженец, ранее задержанный из-за угроз поджечь свою жену на почве ревности, заключил компромиссное соглашение с прокуратурой и вскоре будет отпущен на свободу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, в котором одобрил "проект договора" о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве основы для проведения переговоров, но так и не подписал сам таможенный кодекс, подписанный всеми остальными членами организации.
В течение следующих трех лет Канада намерена потратить на свои военные миссии в Европе 245 млн евро.
Свыше 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате двух взрывов на рынке в центре Багдада, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).
В последний день уходящего года работодатели должны сократить на три часа рабочий день для всех своих работников.
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