СМИ: Фийон выплатил своей жене полмиллиона евро из парламентских фондов

Франсуа Фийон. Фото: AFP/Scanpix

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон выплатил своей супруге Пенелопе около 500 000 евро из средств, которыми он распоряжался в качестве депутата французского парламента.

Информация о таких выплатах была опубликована во вторник, 24 января, в еженедельнике Le Canard Enchaîné, сообщило издание Politico.

Согласно парламентским квитанциям, выплаты Пенелопе Фийон осуществлялись в период с 1992 по 2002 год из средств, предназначенных на оплату депутатских помощников. Она также продолжала получать парламентские деньги и после 2002 года, когда Франсуа Фийон входил в правительства при Жаке Шираке и Николя Саркози. В общей сложности размер выплат составил около 500 000 евро.

Хотя практика найма членов семей депутатов не противоречит регламенту Национального собрания Франции, издание утверждает, что ему не удалось найти свидетелей, которые могли бы подтвердить, что Пенелопа Фийон в действительности выполняла какую-либо работу в период с 1992 по 2002 год. В ноябре прошлого года Франсуа Фийон также упомянул в телеинтервью, что его жена оставалась дома, когда он был депутатом.

Во вторник Фийон признал, что его жена получала выплаты из парламентских фондов, но отверг утверждение, что ее работа была фиктивной. В среду он выступил с более резким заявлением, назвав публикацию "презрительной и женоненавистнической", сообщает Reuters.

По мнению Фийона, цель публикации — очернить его как кандидата на президентских выборах. "Сезон забрасывания кандидатов грязью начался", - сказал республиканец.

Публикация сообщений о предполагаемой виновности Фийона в расхищении государственно-административных средств вызвала сильный резонанс во французском обществе, отмечает агентство ТАСС.

Всего пару недель назад кандидату в президенты пришлось оправдываться по поводу обвинений в СМИ о том, что он получал нелегальные доходы через принадлежащую ему консалтинговую компанию.

СМИ напоминают также о том, что Фийон в своей предвыборной программе активно выступает на "прозрачность" политической деятельности и за резкое сокращение трат государственно-административного аппарата, предлагая уволить с этой целью не менее 500 тыс. служащих.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. В настоящее время фаворитами гонки считаются Фийон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Они имеют наибольшие шансы на выход во второй тур, в котором опросы предрекают победу Фийона.