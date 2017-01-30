Трамп пообещал урезать государственное регулирование на 75%

Дональд Трамп. Фото: SIPA/Scanpix

Об этом Трамп заявил в понедельник, 23 января, на встрече с представителями крупных американских компаний, сообщило издание The Hill.

Американский президент повторил обещание своей избирательной кампании сократить число регулирующих постановлений на 75% или даже больше, заявив, что "регулирование вышло из-под контроля".

На момент принятия Трампом присяги в прошлую пятницу Федеральный реестр включал 89 535 постановлений, накопившихся с 1935 года. Соответственно, для выполнения этого обещания нужно будет отменить свыше 67 тыс. мер госрегулирования.

По мнению критиков, многие из этих постановлений дублируют друг друга или устарели, а соблюдение такого большого числа требований создает большую нагрузку на бизнес.

В администрации Белого дома пока не уточняют, как именно они намерены провести эту рефрму, поскольку многие регулирующие постановления могут быть отменены только с согласия Конгресса.