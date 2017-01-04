Посол России поблагодарил жителей Эстонии за поддержку после крушения Ту-154

Жители Эстонии не остались равнодушными к трагедии с российским самолетом. Фото: посольство РФ в Эстонии

Российская сторона была глубоко тронута масштабом сочувствия и поддержки, которые жители Эстонии выразили уже в самые первые часы после крушения самолета Ту-154 под Сочи.

Об этом заявил посол России в Таллинне Александр Петров.

"Посольство выражает глубокую благодарность всем, кто разделил вместе с нами чувство скорби от столь тяжелой потери, кто воспринял испытываемую нами боль как свою собственную. Не зря говорят: друг познается в беде. В эти дни мы могли убедиться, как много у нас друзей, и это помогает справиться с обрушившейся на нас огромной бедой", - приводит слова посла пресс-служба дипломатической миссии.

"К зданию посольства в Таллинне несли цветы и свечи; были получены сотни сообщений, писем и звонков со всех концов страны", - добавил Петров.

В результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ в небе над Черным морем погибли 92 человека.

В числе жертв – артисты Ансамбля песни и пляски имени А.В.Александрова, руководитель благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, журналисты трех российских федеральных каналов.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье.