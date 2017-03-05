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ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек

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Антон Алексеев
Bчера 20:56
Рубрика: За рубежом

В воскресенье, 26 февраля, в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Его участники требовали найти и наказать не только исполнителей, но и организаторов убийства оппозиционного политика.

В марше памяти Бориса Немцова в Москве приняли участие около 10 000 человек. Не так уж много для десятимиллионной столицы.

Марш еще раз показал, что тех, кто выступает против политики Владимира Путина, в России, в общем, немного. Однако подобные мероприятия имеют, скорее, другой смысл: показать обществу и власти, что в стране есть те, кто не согласен с проводимым ныне политическим курсом.

Для противников нынешней власти убитый два года назад политик стал настоящей иконой. Участников марша возмущает, что на скамье подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова оказались лишь исполнители.

"Лично у меня не вызывает никаких сомнений вина тех людей, которые находятся за решеткой. Но я хочу подчеркнуть - этого недостаточно. Если все ограничится приговором для исполнителей, а организаторы и, самое главное, заказчики убийства Немова окажутся на свободе, это значит, что они окончательно поверят в собственную безнаказанность, в собственную вседозволенность. И практика политических убийств будет продолжена", - подчеркивает оппозиционный политик Илья Яшин.

Аналогичные, но меньшие по масштабу, марши прошли сегодня и в других российских городах.

Виктор Сольц
Редактор

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