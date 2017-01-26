Россия пригласила США на переговоры в Астане по Сирии

Джон Керри и Сергей Лавров обсуждали детали соглашения больше 12 часов. Фото: Reuters/Scanpix

Россия пригласила США к участию в переговорах между сирийским правительством и оппозицией в казахстанской столице Астане, переговоры с выступившим против такого предложения Ираном продолжаются.

Об этом в четверг, 19 января, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

18 января Лавров сказал, что форма приглашений не исключает возможности участия представителей США, добавив, что окончательный состав участников будет объявлен позже. Ранее Лавров сообщал, что переговоры в Астане должны состояться 23 января.

Накануне стало известно, что против присутствия США на переговорах по Сирии выступает Иран, о чем министр иностранных дел страны Джавад Зариф заявил в интервью агентству Tasnim. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани также заявил ранее, что для участия США "нет никаких оснований". Вместе с тем он признал, что "существует вероятность того, что американцы будут приглашены в Астану в качестве наблюдателей страной-хозяйкой (Казахстаном)".

В Кремле отметили, что подготовка встречи в Астане продолжается, в том числе касательно возражений Ирана против участия США. "Мы продолжаем контакты с нашими иранскими партнерами, в том числе в плане проговора этой темы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись комментировать ход подготовки переговоров.

В российском МИД также сообщили о встрече спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с послом США в России Джоном Теффтом, на которой обсуждалась сирийская проблематика, в том числе переговоры в Астане.

О предстоящих переговорах между правительством САР и оппозицией было объявлено по итогам встречи в Москве глав МИД России, Турции и Ирана 20 декабря 2016 года. Министры тогда выступили в поддержку установления перемирия на всей территории Сирии.