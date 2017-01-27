Марко Михкельсон будет наблюдателем на церемонии инаугурации Дональда Трампа

20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа. Фото: Reuters/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп во время концерта в Вашингтоне, проходящего накануне его инаугурации, пообещал избирателям объединить Америку.

Выступая с речью на ступенях мемориала Линкольна, Трамп пообещал американцам перемены, в том числе создание новых рабочих мест, укрепление границ и усиление армии, передали утренние теленовости ETV+.

"Мы собираемся сделать то, что не было сделано для нашей страны за многие, многие десятилетия", – пообещал избранный президент США.

Наблюдать за церемонией инаугурации Дональда Трампа в США отправился председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.

"Нам необходимо проследить за двумя важными моментами. В первую очередь – это торговые отношения и те переговоры по поводу свободной торговли, которые состоялись между Европой и Америкой. В таком же ключе они конечно продолжаться не будут. Второй вопрос заключается в том, как Трамп будет работать с лидерами стран Европы. До инаугурации Трампа мы слышали по обе стороны очень интересные высказывания", – пояснил Михкельсон.