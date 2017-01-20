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Организаторы голландского референдума по Украине подали в суд на правительство страны

Иллюстративная фотография Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 17:59
Рубрика: За рубежом

Голландское движение "Форум за демократию", стоявшее у истоков референдума по ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подало в суд на правительство Нидерландов за его действия после референдума.

Об этом говорится в распространенном заявлении организации, сообщило в пятницу, 13 января, агентство ТАСС.

В заявлении отмечается, что по закону правительство должно как можно скорее одобрить результаты консультативного референдума либо проигнорировать его, а другие варианты не предусмотрены. Однако вместо этого голландское правительство начало переговоры в ЕС и с политическими партиями внутри страны относительно того, что делать дальше.

"Мы обращаемся в суд не для того, чтобы инстанция определила, должно ли Соглашение об ассоциации быть ратифицировано или нет, - подчеркнули в движении. - Мы обращаемся в суд, поскольку считаем, что действия премьер-министра Марка Рютте (т. е. переговоры, которые продолжаются уже больше девяти месяцев) противоречат закону".

Консультативный референдум по вопросу ассоциации с Украиной прошел в Нидерландах 6 апреля. По его итогам против ратификации документа проголосовали около 61% избирателей, однако, несмотря на результаты волеизъявления народа, правительство не стало немедленно принимать решение и отказываться от ратификации документа. Вместо этого премьер-министр Марк Рютте поставил задачу обсудить вопрос с европейскими коллегами и попытаться найти "юридически обязывающее решение, которое бы позволило ратифицировать документ, но учитывало обеспокоенности людей, голосовавших против".

Итоговое заявление саммита ЕС по Украине, принятое 15 декабря, и стало таковым решением. Согласно этому заявлению, соглашение об ассоциации с Украиной не дает ей статуса кандидата на вступление в ЕС, военные гарантии или военная помощь Украине предоставляться не будут, а соглашение об ассоциации не даст гражданам Украины право жить или работать в ЕС.

По мнению лидера "Форума за демократию" Тьерри Боде, правительство Нидерландов не имело право инициировать принятие этого решения. "Для каких бы то ни было поправок места нет, в данной ситуации компромисс невозможен", - уверен он. Данный процесс, по мнению Боде, важен не только сам по себе, но и имеет большое значение для будущих референдумов. "Ясность необходимо внести сейчас, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не возникало", - подчеркнул руководитель движения.

Само решение, принятое на саммите ЕС, еще должно быть одобрено голландским парламентом. И если в нижней палате Рютте точно получить большинство, то в верхней палате ситуация неоднозначная. Многое будет зависеть от позиции партии "Христанско-демократический призыв", которая, с одной стороны, поддерживает ассоциацию, но считает, что не учитывать результаты голосования нельзя.

Андрей Крашевский
Редактор

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