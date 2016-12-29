ФОТО: в Москве проходит церемония прощания с убитым в Турции послом

Церемония прощания с Андреем Карловым началась с гражданской панихиды в здании Министерства иностранных дел РФ в Москве, после которой состоится отпевание в храме Христа Спасителя, которое проведет лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и похороны на Химкинском кладбище с воинскими почестями.

Гроб с телом Андрея Карлова был установлен в вестибюле главного здания МИД с почетным караулом солдат Преображенского полка, сообщило в четверг, 22 декабря, агентство ТАСС.

Память погибшего дипломата пришли почтить президента РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров и коллеги по дипломатической работе.

Накануне Путин присвоил послу звание Героя России посмертно. Для участия в церемонии прощания с послом президент России на день перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию. Путин отметил, что Карлов был блестящим дипломатом, который пользовался очень хорошей репутацией и уважением у руководства Турции.

После гражданской панихиды в МИД Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание посла в храме Христа Спасителя.

Андрея Карлова похоронят на Химкинском кладбище с воинскими почестями.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Турецкие власти сообщили, что нападавший, являвшийся полицейским, был ликвидирован местными силами безопасности.