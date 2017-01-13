Папа Франциск поздравил православных с наступающим Рождеством
Папа римский Франциск поздравил "в духе братской любви" православный мир с наступающим Рождеством Христовым (по юлианскому календарю).
Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам, заполнившим площадь Святого Петра, с проповедью по случаю католического праздника Богоявления (Епифании), передает ТАСС.
Римский первосвященник приветствовал также всех участников традиционного костюмированного "шествия волхвов" по центральным улицам Рима. В этом году праздничный кортеж был организован в 32-й раз.
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