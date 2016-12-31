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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала Frexit частью своей политики

Лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Фото: Yves Herman/Reuters/Scanpix
Cегодня 17:05
Рубрика: За рубежом

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью греческой газете заявила, что намерена проводить политику по выходу страны из ЕС.

"Frexit (французский выход из ЕС) будет частью моей политики", – заявила Ле Пен, планирующая участвовать в президентских выборах во Франции, передает ТАСС.

По мнению лидера "Национального фронта", ЕС является ножом в сердце национального суверенитета европейских государств, а евро является не валютой, а инструментом шантажа, используемым Брюсселем для проведения своей политики.

Ле Пен считает, что в НАТО больше нет необходимости. "Блок был создан, когда существовала угроза Варшавского договора и расширения коммунистического Советского союза", - напомнила она. "СССР больше не существует, как не существует и Варшавского договора, - продолжала политик. - Вашингтон поддерживает существование НАТО для достижения своих целей в Европе".


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