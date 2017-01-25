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Сноудену продлили вид на жительство в России до 2020 года

Эдвард Сноуден. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 10:57 Обновлено 12:54
Рубрика: За рубежом

Власти России продлили вид на жительство в стране бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену на три года до 2020 года, сообщили в российском МИД.

Эту информацию подтвердил адвокат американца Анатолий Кучерена. Он также заявил агентству РИА Новости, что у Сноудена есть все юридические основания, чтобы в ближайшее время получить российское гражданство, передает Би-Би-Си.

Ранее представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что Сноуден сможет остаться в России еще на пару лет.

Захарова сообщила в Facebook о продлении вида на жительства, комментируя заявления бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла, который назвал желаемую экстрадицию Сноудена идеальным подарком на инаугурацию избранному президенту США Дональду Трампу. Она обвинила Морелла в приверженности идеологии предательства.

В 2013 году Сноуден передал секретные документы АНБ британской газете Guardian и другим СМИ. В документах содержалась информация о тайной слежке американских спецслужб. Это привело к международному скандалу.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.

В 2013 году Сноуден получил временное убежище в России, а затем трехлетний вид на жительство.

Заявление Захаровой также последовало после того как президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы – теперь она должна выйти на свободу в мае этого года.

Сноуден в своем "Твиттере" поблагодарил Мэннинг за все, что она сделала, а также Обаму за ее освобождение.

Ирина Киреева
Редактор

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